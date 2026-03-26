Trovati in possesso di una pistola lanciarazzi, cocaina, hashish e marijuana. Tutto quanto a margine di una perquisizione domiciliare dei carabinieri della Compagnia di Licata. Due licatesi sono finiti nei guai.

I militari dell’Arma hanno scovato una pistola lanciarazzi calibro 22 occultata in un mobiletto e un discreto quantitativo di cocaina, hashish e marijuana.

Il proprietario di casa, un 33enne, è stato deferito per detenzione abusiva di arma, mentre l’amico 27enne per favoreggiamento personale. Inoltre i due sono stati segnalati per il possesso delle sostanze stupefacenti.

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