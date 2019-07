Travolta da auto, arrestato conducente

E’ stato arrestato per omicidio stradale F.C., 34 anni, il conducente dell’auto che stanotte, intorno alle 2, ha travolto e ucciso nella strada provinciale Cava d’Aliga-Sampieri la venticinquenne Martina Aprile. L’indagato avrebbe assunto poco prima cocaina e metadone come hanno confermato le analisi fatte nell’ospedale di Modica. La giovane cameriera che aveva terminato il suo turno di lavoro in un ristorante di Cava d’Aliga, frazione marinara di Scicli nel ragusano, mentre stava gettando la spazzatura nei cassonetti sulla strada provinciale per Sampieri è stata travolta dallaY10 guidata dall’indagato. E’ morta sul colpo: lascia un bambino di pochi mesi. Il suo collega di lavoro che era uscito dal ristorante per aiutarla a riporre i sacchi di rifiuti nei cassonetti è rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale.