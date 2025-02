Si è tenuto questa mattina, presso l’Aula Giglia del Libero Consorzio comunale di Agrigento, un incontro formativo che ha coinvolto gli studenti del Liceo Scientifico “Politi” di Agrigento. L’evento, organizzato nell’ambito del progetto di orientamento ed edificazione civica dell’Istituto, ha rappresentato un’occasione di approfondimento su tre tematiche di grande rilevanza: la contabilità pubblica, la questione dell’aeroporto agrigentino e il ruolo della pubblica amministrazione.

Ad interagire con gli studenti è stato Piero Amorosia , segretario generale del Libero Consorzio comunale di Agrigento, che ha risposto alle domande e curiosità dei giovani partecipanti, offrendo una visione chiara e concreta delle dinamiche amministrative e istituzionali.

Un evento per comprendere meglio la realtà amministrativa

L’incontro, promosso dal Liceo “Politi”, ha coinvolto circa 90 studenti delle classi IV e VA, IV B e IV C , accompagnati dai docenti Salvo Scimè, Maria Concetta Cozzo, Lucia Scimè e Alessandra D’Ambra . L’obiettivo era quello di avvicinare i giovani al funzionamento della macchina amministrativa, stimolando una maggiore consapevolezza sulle istituzioni locali e sulla gestione delle risorse pubbliche.

Attraverso il dialogo diretto con un rappresentante dell’ente locale, gli studenti hanno avuto la possibilità di comprendere meglio il ruolo degli enti pubblici e di approfondire argomenti spesso percepiti come distanti, ma che in realtà incidono concretamente sulla vita quotidiana di ogni cittadino.

Contabilità pubblica: perché è importante per i cittadini

Uno dei temi centrali dell’incontro è stato quello della contabilità pubblica , un argomento di particolare rilevanza per chi si affaccia al mondo delle istituzioni e dell’amministrazione.

Piero Amorosia ha spiegato come la gestione economica delle risorse pubbliche sia un elemento cruciale per il buon funzionamento di qualsiasi ente locale. Attraverso esempi concreti, ha illustrato i principi di trasparenza e responsabilità , sottolineando l’importanza della corretta gestione dei fondi per garantire servizi efficienti alla collettività.

Aeroporto di Agrigento: un progetto ancora in bilico

Altro tema di grande interesse, che ha suscitato particolare attenzione tra gli studenti, è stato quello relativo all’aeroporto di Agrigento . Da anni si discute della possibilità di realizzare uno scalo nella provincia, ma il progetto è ancora oggetto di dibattito tra favorevoli e contrari.

Amorosia ha fornito un quadro realistico sulla fattibilità dell’opera , spiegando quali sono le difficoltà burocratiche ed economiche che ostacolano la realizzazione di un’infrastruttura di racconto portata. Gli studenti hanno manifestato un vivo interesse per la questione, ponendo domande sugli impatti economici e turistici che un aeroporto potrebbe avere sul territorio.

Il ruolo della pubblica amministrazione nella vita quotidiana

L’incontro ha permesso di analizzare anche il funzionamento della pubblica amministrazione e il suo impatto sulla vita dei cittadini.

Amorosia ha spiegato come gli enti locali svolgano un ruolo fondamentale nel garantire servizi essenziali, dalla gestione dei trasporti pubblici alla manutenzione delle infrastrutture, fino alla tutela dell’ambiente e al sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Ha poi evidenziato l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini e della consapevolezza dei propri diritti e doveri.

Gli studenti protagonisti del dibattito

Uno degli aspetti più significativi dell’incontro è stata la partecipazione attiva degli studenti , che hanno posto domande pertinenti e stimolanti su tutti i temi affrontati.

Dalle curiosità sulla gestione economica degli enti locali, alle richieste di chiarimenti sulle politiche di sviluppo territoriale, i ragazzi del “Politi” hanno dimostrato un forte interesse per le dinamiche amministrative e politiche del loro territorio.

Amorosia ha risposto con disponibilità, sottolineando come sia fondamentale che i giovani si interessano alla cosa pubblica, poiché saranno loro i cittadini ei professionisti del futuro, chiamati a contribuire attivamente alla crescita della comunità.

L’importanza di eventi formativi come questo

L’iniziativa promossa dal Liceo “Politi” ha messo in evidenza il valore di incontri formativi che permettono agli studenti di confrontarsi direttamente con esponenti delle istituzioni.

Queste occasioni rappresentano un’opportunità per comprendere meglio il funzionamento della pubblica amministrazione , acquisire strumenti critici per interpretare la realtà e stimolare il senso civico nelle nuove generazioni.

Grazie a momenti di dialogo e confronto come questo, i ragazzi possono avvicinarsi alla gestione della cosa pubblica con maggiore consapevolezza, maturando un interesse attivo verso le questioni amministrative e sociali che riguardano il loro futuro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp