Francesco Marino, vicario del questore di Agrigento, ha assunto da oggi la reggenza del Servizio tecnico-logistico e patrimoniale della Polizia di Stato “Sicilia-Calabria”. La nomina, disposta dal Capo della Polizia, Vittorio Pisani, arriva come riconoscimento per il lavoro svolto da Marino durante i due anni trascorsi presso la Questura di Agrigento. In questo periodo, ha collaborato efficacemente con i questori Rosa Maria Iraci, Emanuele Ricifari e Tommaso Palumbo. Al suo posto arriva – ritorna ad Agrigento – Carlo Mossuto.

Marino si è distinto in particolare per l’organizzazione dei servizi legati alla gestione del fenomeno migratorio a Lampedusa e per il coordinamento delle visite di alto profilo sull’isola, tra cui quelle del presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen, del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia Vittorio Pisani. Il suo contributo è stato determinante anche nella gestione di eventi di grande rilievo, come i concerti di Capodanno, i festival del Mandorlo in Fiore, le esibizioni musicali alla Valle dei Templi, il Google Camp e i servizi di sicurezza per importanti competizioni sportive in ambito provinciale.