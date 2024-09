Nominati i direttori sanitario e amministrativo dell’Asp di Agrigento. Si tratta dei dottori Raffaele Elia e Alessandro Pucci. “Al termine di un’attenta valutazione dei curricula dei possibili candidati – si legge in un comunicato dell’Asp – insieme ad una ricognizione preliminare sull’eventuale disponibilità ad assumere gli incarichi, il direttore generale Giuseppe Capodieci, nel rispetto dei tempi fissati dall’assessorato regionale alla Salute, ha sottoscritto i provvedimenti deliberativi di nomina nella serata di ieri, facendo ricadere la sua scelta, in autonomia, su due profili di alto valore professionale”.

“Sono certo che i neodirettori – ha commentato il manager – affiancheranno e coadiuveranno l’azione della Direzione generale con competenza dando un contributo sostanziale alla crescita della qualità dell’offerta sanitaria in provincia di Agrigento”.

Il dottor Raffaele Elia, già direttore sanitario di presidio ospedaliero presso diverse Asp della Sicilia, vanta una profonda esperienza nella gestione delle dinamiche sanitarie. Il dottor Alessandro Pucci, proviene dall’Ismett di Palermo, dove ha maturato competenze amministrative e contabili, acquisite professionalmente anche in ambito privato. I neodirettori saranno presto ricevuti dal direttore Capodieci presso la Cittadella della Salute di Agrigento per la formale sottoscrizione dei contratti.

Trapani. Sempre ieri sera è arrivata invece la nomina del nuovo direttore sanitario all’Asp di Trapani, si tratta di Gaetano Migliazzo. Una nomina triennale, Migliazzo si insedierà il 9 settembre. Migliazzo ha già diretto gli Ospedali Riuniti Sciacca-Ribera dell’Asp di Agrigento e ha ricoperto la carica di coordinatore sanitario di distretto ospedaliero sempre ad Agrigento.

Villa Sofia-Cervello. Arrivate le nomine anche per gli Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, dove sono stati confermati Aroldo Rizzo come direttore sanitario e Alessandro Mazzara come amministrativo. E sempre in serata anche a Caltanissetta, Enna e Siracusa sono state ufficializzano le nomine.

A Caltanissetta Luciano Fiorella confermato direttore sanitario e Salvatore Lombardo come guida amministrativa. A Enna direttore sanitario Emanuele Cassarà fino a scadenza di mandato (2025) e Sabrina Cillia resta all’amministrativo. Mentre Siracusa completa l’ultima casella mancante con Salvatore Madonia alla direzione sanitaria.

Le altre nomine. Al Civico di Palermo la direzione sanitaria è stata assegnata a Domenico Cipolla, attuale primario del pronto soccorso dell’Ospedale dei Bambini, mentre a timonare l’amministrativo sarà Vincenzo Barone. Anche l’Asp di Catania ha ufficializzato gli incarichi: Tamara Civello alla direzione amministrativa, mentre per la direzione sanitaria la scelta è ricaduta su Giuseppe Angelo Reina, in quota FdI. Sempre in zona etnea, carte scoperte pure per gli Ospedali Garibaldi e Cannizzaro: la prima azienda avrà Mauro Sapienza come direttore sanitario (anch’egli gradito a FdI) e Giovanni Annino all’amministrativo, mentre la seconda vedrà Monica Castro (apprezzata dalla Lega di Sammartino) al timone amministrativo e Diana Cinà (ben vista dai forzisti) alla guida dell’area sanitaria.

L’Asp di Palermo ha nominato come direttore sanitario Antonino Levita, che ha già ricoperto lo stesso incarico al Policlinico di Messina, e Ignazio Del Campo come direttore amministrativo. Ben prima, a luglio, le assegnazioni dei Policlinici siciliani. Per il Giaccone, l’ex commissario Covid della provincia dello Stretto, Aberto Firenze, guadagnava la gestione sanitaria, mentre Sergio Consagra veniva confermato all’amministrativo.

Conferme anche per il Martino di Messina, con Elvira Amata direttore amministrativo e Giuseppe Murolo direttore sanitario, e per il San Marco di Catania, con Antonio Lazzara al sanitario e Saro Fresta all’amministrativa. All’Asp di Messina si passa invece a Giancarlo Niutta per l’amministrativo e a Giuseppe Trimarchi per la guida sanitaria. All’Irccs Bonino Pulejo riconfermata direttrice amministrativa Felicita Crupi, mentre Giacomo Nicocia subentra a Pippo Rao come direttore sanitario e al Papardo arrivano Vincenzo Manzi per l’amministrativo e Paolo Cardia per la direzione sanitario. Ruoli che nell’Asp di Ragusa saranno invece svolti, rispettivamente, da Massimo Cicero e Sara Lanza.