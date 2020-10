Trasferiti a Licata 4 anziani contagiati a Sambuca

LICATA. Da stasera 4 dei 64 anziani già ospiti della RSA di Sambuca di Sicilia, risultati postivi al coronavirus, sono ricoverati al quinto piano dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.

A comunicarlo è il Sindaco Giuseppe Galanti, dopo essere stato informato dalle competenti autorità in materia che hanno assicurato l’adozione di ogni utile adempimento al fine di tenere la situazione sotto controllo ed evitare contagi esterni.

Da ciò l’invito del Sindaco alla cittadinanza a stare tranquilla e a non creare inutili allarmismi:

<<Nel rispetto del vigente protocollo – sono le parole del Sindaco – a seguito del grave situazione venutasi a creare presso la RSa di Sambuca di Sicilia, le autorità sanitarie sono state costrette a suddividere i pazienti anziani affetti da coronavirus in vari ospedale della provincia. Quattro sono stati trasferiti a Licata, e ricoverati al quinto piano del nostro ospedale. Si tratta di pazienti asintomatici, che saranno seguiti da personale medico, infermieristico ed ausiliario esclusivamente destinati a loro. I quattro saranno tenuto in totale isolamento, e a parte il personale loro destinato, non potranno ricevere alcuna visita, nemmeno dai familiari più stretti.

Pertanto, invito i miei concittadini a non preoccuparsi per quanto sopra detto, e ad ancora mi appello al loro senso di responsabilità per il rispetto delle regole, quale uso della mascherina, mantenimento del distanziamento fisico, il lavaggio costante delle mani, in modo da prevenire l’insorgere di nuovi casi di contagio>>.