Ancora una giornata di contagi da Coronavirus in provincia di Agrigento: 8 casi

Ancora una giornata di contagi da Coronavirus in provincia di Agrigento. Registrati 5 nuovi casi a Favara. Si tratta di 4 alunni e una docente della scuola “Bersagliere Urso”. Un caso di contagio a Canicattì, uno a Castrofilippo, e uno a Palma di Montechiaro.

A comunicare i 5 nuovi casi a Favara è stato il sindaco Anna Alba, la quale, ha subito firmato un’ordinanza che sospende le attività didattiche del plesso Bersagliere Urso, fino al 3 novembre. I 5 casi sono tutti asintomatici. E qualsiasi persona che venuta in contatto con i contagiati, adesso si trova in quarantena fiduciaria, in attesa del tampone.

Nuovo tampone positivo a Canicattì. Si tratta del componente di un nucleo familiare all’interno del quale nei giorni scorsi, si erano accertati altri casi di positività. “Usiamo massima prudenza e rispetto delle norme anticovid. Con il nostro comportamento possiamo garantire la salute di tutti”, dice il sindaco Ettore Di Ventura. Gli attuali soggetti postivi al Covid-19 a Canicattì sono 12.

Un nuovo caso di Coronavirus a Castrofilippo. A comunicarlo al sindaco Francesco Badalamenti. Si tratta di una concittadina, che da alcuni giorni accusava dei sintomi ed è stata sottoposta a tampone rino-faringeo, che ha dato esito positivo. Si trova in isolamento presso la propria abitazione.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha già avviato l’indagine epidemiologica per risalire ai contatti che la donna ha avuto nell’ultimo periodo. Saranno sottoposti a tampone tutti i familiari.

“Questo nuovo caso di Covid 19- dice il sindaco di Castrofilippo Francesco Badalamenti- conferma come il virus continui a girare anche nella nostra città. Per tale motivo, il mio invito è quello- conclude il capo dell’amministrazione comunale- ad usare le mascherine, disinfettare spesso le mani ma soprattutto evitare assembramenti. La situazione è sotto controllo ed in questo momento non occorre creare inutili allarmismi”, le raccomandazioni del primo cittadino.

E un nuovo positivo al Covid-19 anche a Palma di Montechiaro. Gli attuali positivi salgono a 9. A darne comunicazione alla cittadinanza il sindaco Stefano Castellino. Si tratta di un nuovo focolaio.