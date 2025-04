Trapianto di capelli in Turchia: cosa dicono i pazienti che hanno effettuato un trapianto presso Cosmedica e le tecniche del chirurgo esperto





Il Dr. Levent Acar: considerato il più noto chirurgo per il trapianto di capelli in Turchia

Trapianto di capelli in Turchia: perché scegliere questo Paese



In tema di trapianto di capelli in Turchia, ultimamente si è assistito a un drastico incremento dei voli verso questa nazione, con sempre più persone provenienti da tutto il mondo che sempre più di frequente vi si recano. Ma perché proprio la Turchia e non altri Paesi? La risposta è molto semplice: per il mix perfetto di miglior risultato e costi contenuti. Infatti, la maggior parte delle cliniche turche consentono di effettuare il trattamento a prezzi abbordabili. Tra le varie cliniche che un paziente può scegliere, Cosmedica, con sede nella splendida Istanbul, è rinomata nel trapianto di capelli FUE. Il suo chirurgo specializzato, il Dr Levent Acar, è un vero e proprio esperto di caduta dei capelli. Il dottore parla benissimo l’inglese e ha una lunga e vastissima esperienza. Ha eseguito migliaia di trapianti di successo in più di 16 anni.



Quali sono i rischi del trapianto di capelli?



Gli interventi chirurgici, eseguiti in anestesia locale, sono minimamente invasivi e solitamente quasi del tutto indolori. Dopo l’intervento si può verificare un minimo intorpidimento e gonfiore del cuoio capelluto. Ciò succede perché l’anestetico locale è iniettato sotto la pelle e il liquido della ferita po’ accumularsi. Inoltre, le incisioni dovute al trapianto possono infettarsi. Per prevenire il problema, il lavoro deve essere eseguito in condizioni sterili. È fondamentale assicurarsi che gli standard medici devono essere impeccabili. Un altro inconveniente a cui si può andare incontro è il prurito. I capelli, soprattutto se molto ricci o crespi, possono crescere verso l’interno e il processo di guarigione può risultare lungo e un po’ fastidioso. Tuttavia, i capelli cresceranno normalmente.



Quanti anni dura il trapianto di capelli?



La risposta in breve è che un intervento di alta qualità dovrebbe durare per il resto della vita. Questo perché quando si perdono i capelli, le zone calve non sono causate da problemi genetici del cuoio, ma dall’effetto degli ormoni sui follicoli piliferi. L’esperto utilizza i follicoli donatori geneticamente programmati contro il diradamento e sottratti da un’area donatrice. Pertanto, se i follicoli piliferi che hanno perso capelli sono sostituti da follicoli piliferi sani provenienti da una area donatrice, non c’è motivo per cui un trapianto non può essere la soluzione permanente alla caduta. Naturalmente la percentuale di successo di un trattamento per bloccare la calvizie dipende dalla procedura eseguita.



Il chirurgo esperto e il suo strumento innovativo

I fantastici risultati mostrati nel prima e dopo il trapianto di capelli in Turchia



Il Dr. Levent Acar e il suo team di chirurghi esperti utilizzano principalmente la tecnica DHI Micro Zaffiro, che assicura tempi di ripresa più rapidi e un tasso di crescita di capelli migliore, e ha completato oltre 20.000 operazioni di successo, grazie all’uso della sua Robopen, uno strumento innovativo, creato dal medico stesso, che gli consente di rimuovere gli inserti in un unico passaggio e reinserirli in uno scudo protettivo. È il primo dispositivo di incisione automatica per il trapianto di capelli in Turchia che può essere utilizzato per effettuare incisioni precise nel cuoio capelluto, permettendogli di scegliere l’angolazione degli innesti. In questo modo, le radici dei capelli non si spezzano durante il trattamento. Invece di una lama metallica, ne utilizza una in zaffiro, che gli consente incisioni più piccole.



I metodi della clinica Cosmedica e i loro servizi



La clinica Cosmedica consiglia il metodo FUE Zaffiro con DHI, una tecnica delicata sul cuoio capelluto, che è il trattamento di punta, ovvero la DHI Micro Zaffiro. In questa tecnica, gli innesti vengono trapiantati in una penna implanter, che garantisce una protezione completa e un posizionamento estremamente accurato per un’attaccatura di capelli naturale e convincente. Questi tipi di trapianto consentono una guarigione più rapida e minori possibilità di infezione rispetto ai tradizionali strumenti in acciaio. Cosmedica offre un servizio di prima classe presso i suoi centri specializzati per trapianti di capelli. Il loro servizio di eccellenza fa sì che il team medico si prenda cura del paziente per tutta la durata del percorso prima e dopo l’intervento. Dopo il trapianto, infatti, che consiste in un’operazione personalmente e attentamente pianificata, eseguita dal Dr. Levent Acar in persona, potrai beneficiare di una sistemazione in un lussuoso hotel a 5 stelle per tutta la tua durata del soggiorno nella capitale turca. Godrai anche di trasferimenti tra aeroporto, hotel e clinica andata e ritorno e di un pacchetto completo di assistenza post-operatoria che include una hotline per l’assistenza e l’importantissima cura della cute nei giorni successivi all’operazione.



L’esperienza dei VIP con Cosmedica



Sempre più VIP si rivolgono a Cosmedica per il loro trapianto di capelli, tra cui attori, modelle e leggende dello sport mondiale. Tra coloro che hanno avuto un trapianto di successo e tra i pazienti più soddisfatti possiamo citare l’esperienza di Cafu, ex calciatore professionista brasiliano, e quella di Ricardo Quaresma, ex calciatore professionista portoghese. Anche la leggenda del calcio mondiale Ronaldinho ha visitato di recente la struttura turca specializzata nel trapianto per sottoporsi a un’approfondita analisi del capelli e del cuoio capelluto in preparazione di una possibile trapianto di capelli presso la rinomata clinica. Il Dr. Levent Acar ha visitato personalmente il calciatore effettuando un’accurata analisi del capello. Ha preso in esame la densità dei capelli, le condizioni del cuoio capelluto e l’analisi dell’area donatrice per una futura operazione di trapianto di capelli. Lo specialista, ben noto per la sua competenza, ha analizzato scrupolosamente le caratteristiche della chioma del giocatore e ha prescritto un trattamento personalizzato con integratori della clinica.



Pacchetti all-inclusive

Foto prima e dopo il trapianto di capelli in Turchia



Riguardo il costo trapianto capelli Turchia, Cosmedica offre ben 3 pacchetti all-inclusive tra cui potrai scegliere la tecnica più adatta a te, di cui la DHI Zaffiro è la più famosa e all’avanguardia. I pacchetti sono stati creati per venire incontro alle specifiche esigenze di ciascun paziente. Il Dr. Acar stesso valuterà personalmente le tue condizioni del capello e ti consiglierà il trattamento più idoneo, oltre a indicare un piano dettagliato dei costi. In base alla scala Norwood, che consente di classificare e diagnosticare gli stadi della calvizie maschile e l’alopecia androgenetica, lo specialista sarà in grado di consigliarti. Ma, a prescindere dal pacchetto per trapianti di capelli che sceglierai, i costi presso la clinica Cosmedica oscillano tra i 2.300 e i 4.000 euro. Un trapianto in Italia può costare tra i 4.000 e i 20.000 euro. Dunque, i prezzi di Cosmedica sono assolutamente competitivi! Se stai pensando a un trapianto in Turchia, richiedi un preventivo gratuito e un consulto professionale a Cosmedica.

