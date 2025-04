Due auto sono state rubate negli ultimi giorni ad Agrigento e Canicattì. Entrambe di notte. Nel primo episodio ignoti ladri hanno portato via una Fiat Cinquecento, lasciata parcheggiata dal proprietario nei pressi della sua abitazione nel quartiere di Fontanelle. L’indomani mattina s’è accorto che l’utilitaria non c’era più. La vettura appartiene ad un giovane agrigentino. Indagini in corso di carabinieri e polizia.

A Canicattì, i malviventi, hanno asportato anche in questo caso una Fiat Cinquecento, di proprietà un impiegato del luogo. La scoperta, al momento di recuperare la macchina, del valore stimato di 7.000 euro.

Quindi ha formalizzato la denuncia ai carabinieri della Compagnia cittadina. Non ci sono conferme ufficiali, ma appare scontato che gli investigatori abbiano già verificato se nelle zone, dove sono sparite le Cinquecento, vi siano o meno delle telecamere di video sorveglianza pubbliche o private. Gli eventuali filmati potrebbero infatti dare un immediato slancio all’attività investigativa, consentendo di acquisire elementi utili a identificare i ladri.

