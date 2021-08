Lavori in un fabbricato, transito veicolare ridotto in via Atenea

Transito veicolare ridotto in via Atenea a causa di lavori di messa in sicurezza del fabbricato sito al civico 259. Il divieto sarà in vigore nei giorni 09, 10 e 11 agosto prossimi, dalle ore 07.00 e fino a cessate esigenze. In particolare la via Atenea sarà chiusa al transito veicolare ad eccezione dei residenti, mezzi di soccorso, Forze di Polizia, portatori di handicap. Gli aventi diritto potranno transitare con cautela seguendo in senso unico il percorso di via Porcello, via Gamez, via Foderà con la possibilità di ritornare in senso inverso dalla via Atenea all’altezza della chiesa del Purgatorio, fino a raggiungere piazzale Aldo Moro. Il tratto compreso tra piazzale Aldo Moro fino all’intersezione con via Porcello sarà, quindi, a doppio senso di circolazione.