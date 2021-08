“San Leone, un mercato dell’illegalità”: denuncia del Codacons

San Leone un mercato della contraffazione a cielo aperto. Nei pressi del lungomare “Falcone e Borsellino” in mostra scarpe, magliette, occhiali da sole, borse e altro ancora. Tutto senza permesso. Una storia vecchia che si ripete anche al viale della Vittoria di Agrigento. Il vice presidente del Codacons, Giuseppe Di Rosa, chiede l’intervento del Prefetto e afferma: “Ci siamo messi a disposizione del comune per trovare una alternativa a questa gente. Vogliamo aiutarli? Creiamo un bazar di merce proveniente dai loro paesi, un bazar in regola dove si possa vendere tutto tranne merce di dubbia provenienza.

Noi siamo pronti ad un incontro, per programmare assieme, una vera lotta, ai mercati abusivi di merce contraffatta, una vera lotta che ti porta a vincere una guerra e non una battaglia, si studia, si programma, si organizza e si porta a compimento chiedendo l’ausilio del Prefetto e di conseguenza del nucleo interforze, non basta parlare, pubblicizzare, mettere delle transenne, e dare la colpa agli altri o alla carenza di personale”.