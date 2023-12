“TRAME MEDITERRANEE”

A cura di Enzo Fiammetta

La mostra “TRAME MEDITERRANEE” presenta un gruppo di opere che provengono dalla collezione della Fondazione Orestiadi di Gibellina. I lavori degli artisti, legati dal tema del Mediterraneo, ne presentano la complessità e le differenti sfaccettature.

Attorno alla Biblioteca arabo-sicula, installazione di Stalker e De Luca, opera realizzata per la mostra L’Islam in Sicilia, che presenta poeticamente alcuni testi arabi medievali tratti dalla omonima raccolta di Michele Amari, ruotano le opere di alcuni grandi maestri dell’arte contemporanea.

Le ceramichedi Carla Accardi, Arnaldo Pomodoro e Pietro Consagra, e del tunisino Khaled Ben Slimane, le opere di Lisa Seror, Meyra Yedidsion, degli algerini Hakim Abbaci, Amar Briki e Khoraichi, le geometrie dellasvizzera Rita Ernst, e le video installazioni http 502: bad gateway di Mustafa Sabbagh, e Tierra sin Males dell’americana Susan Kleinberg, che riflettono sul fenomeno epocale delle migrazioni entrano in dialogo con quelle degli italiani Alfonso Leto, Vito Bongiorno, Francesco Impellizzeri, Innocente, Alfredo Romano, Giusto Sucato, tutte a mostrare,come nello spirito del Museo delle Trame Mediterranee, gli elementi di continuità e contiguità che caratterizzano la produzione artistica dei popoli rivieraschi.

Se tutte le opere in mostra testimoniano delle relazioni che la Fondazione Orestiadi ha intessuto nel tempo con i paesi mediterranei, il bozzetto del manifesto di Mimmo Paladino per “ La sposa di Messina”, spettacolo presentato al Cretto di Burri nel 1990, ci parla delle Orestiadi di Gibellina e del teatro come prezioso strumento per tenere unita la comunità dalla diaspora avviata dopo il sisma, come avvenne anche attraverso la pratica degli artisti in residenza, qui documentata con le opere di Mario Schifano, Alighiero Boetti, Ugo la Pietra e Nja Mahdaoui.

L’arte per la ricostruzione della città e di riedificazione dello spirito, luogo di riflessione e rappresentazione delle contraddizioni del nostro tempo, terreno su cui potersi confrontare fuori da ogni conflitto.

Le interviste video

L’ELENCO DELLE OPERE

Hakim Abbaci, ( Algeria)

Senza Titolo, 2003

acrilici e pastelli su tela

Collezione Fondazione Orestiadi

Carla Accardi

Ceramica smaltata, 1986

Nuove Ceramiche Gibellina, Prod.

Collezione Fondazione Orestiadi

Alighiero Boetti

Le scimmie,1985

litografia

Collezione Fondazione Orestiadi

Vito Bongiorno

Mare nostrum, 2020

Carbone e cenere su tavola

Collezione Fondazione Orestiadi

Amar Briki, ( Algeria)

Paysage, 2012

acrilici e china su carta

Collezione Fondazione Orestiadi

Pietro Consagra

Ceramica smaltata, 1986

Nuove Ceramiche Gibellina, Prod.

Collezione Fondazione Orestiadi

Rita Ernst, ( Svizzera)

La Cuba, 2002

Acrilico su tela

Collezione Fondazione Orestiadi

Francesco Impellizzeri

Un pop-up algerino, 1/2- 1992

Manifesti matita, porporina, cornice

Collezione Fondazione Orestiadi

Innocente

Senza scopo di lucro, 2002

Polittico tecnica mista

Collezione Fondazione Orestiadi

Susan Kleinberg, (USA)

Tierra Sin males, 2005

Video installazione

Collezione Fondazione Orestiadi

Raschid Koraichi ( Algeria)

I maestri invisibili, 2011

Litografie

Collezione Fondazione Orestiadi

Ugo La Pietra

Mediterraneo unito, 2007

Acrilico su tela e terrecotte dipinte

Collezione Fondazione Orestiadi

Alfonso Leto,

Muezzin, 1990

Tessuto e fotoceramica

Collezione Fondazione Orestiadi

Alfonso Leto,

Gasena, 2002

Ceramica smaltata

Caleca Patti, prod.

Collezione Fondazione Orestiadi

Nja Mahdaoui ( Tunisia)

Prisente,1993

Tecnica mista su tela

Collezione Museo Civico “ Ludovico Corrao”

Mimmo Paladino

La sposa di Messina, 2009

Tempera su carta

Collezione Museo Civico “ Ludovico Corrao”

Arnaldo Pomodoro

Piatto, 1986

Ceramica smaltata

Nuove Ceramiche Gibellina, Prod.

Collezione Fondazione Orestiadi

Alfredo Romano

Feritoie, 2004

Foglia oro su carta

Collezione Fondazione Orestiadi

Mustafa Sabbagh

http 502: bad gateway, 2017

installazione audio/video: 2 video HD su monitor lcd, color, loop

Collezione Fondazione Orestiadi

Mario Schifano

Blu scuro, 1984

Acrilico su tela

Collezione Fondazione Orestiadi

Lisa Seror, ( Tunisia)

Senza Titolo, 1990

acquarello su carta.

Collezione Fondazione Orestiadi

Khaled Ben Slimane, (Tunisia)

Omaggio a Sottsass, 2010

Ceramica smaltata,

Caleca Patti, prod.

Collezione Fondazione Orestiadi

Stalker e Antonio de Luca

La Biblioteca Arabo Sicula,2002

Installazione brani documentari,

luce di wood, serigrafie su cristallo

Collezione Fondazione Orestiadi

Giusto Sucato

Scudo,2000

Chiodi e acrilico su lamiera.

Collezione Fondazione Orestiadi

Meyra Yedidsion, ( Tunisia)

Senza Titolo,1990

Acrilico su legno.

Collezione Fondazione Orestiadi