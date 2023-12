“La mostra contro la violenza sulle donne, in atto al Castello Chiaramontano, è l’ultimo evento di questo biennio che ho condotto da Presidente del Soroptimist Club di Agrigento ed è stata inserita tra le manifestazioni del Natale organizzato dal Comune di Favara.” Lo ha detto la giornalista Margherita Trupiano, agli sgoccioli del suo biennio da Presidente del Club.

“Lunedì 11 dicembre – ha continuato -una imponente presentazione con illustri relatori che rappresentano punti di riferimento importanti per la cultura e hanno grandi riconoscimenti a livello nazionale. Vincenzo Patti Antonio Liotta Maria Concetta De Marco Angelo Vita hanno parlato con competenza del valore dell’arte per veicolare non solo bellezza, ma messaggi sociali forti e di denuncia interpretando fedelmente il significato dato all’exibition. ‘Rosa, rosso,viola…nero” sarà visitabile fino al 29 dicembre.”