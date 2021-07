Tragico sinistro, muore una 38enne. In un altro scontro due persone ferite (una grave)

Ancora incidenti stradali con morti e feriti gravi. Uno scontro che ha coinvolto tre mezzi sulla strada statale 626, nei pressi dell’uscita per Mazzarino, è costato la vita a una donna di 38 anni di Butera, Jessica Luana Sbirziola. Altre due persone sono rimaste ferite. Un anziano di 81 anni è stato trasportato in elisoccorso al “Sant’Elia” in codice rosso; l’altro, un uomo di 51 anni, ferito in maniera lieve, è stato trasportato all’ospedale di Mazzarino da un’ambulanza del 118. Ancora da accertare le cause. Indagano i carabinieri.

E due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 32, la Ribera- Cianciana. Un uomo di Cianciana è rimasto gravemente ferito, ed è stato trasportato il elisoccorso in un ospedale di Palermo. Ad entrare in collisione una Fiat 500, alla cui guida c’era la persona di Cianciana, e un furgone, condotto da un commerciante di Alessandria della Rocca. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca, ed è atterrato in un terreno adiacente l’elicottero che ha trasportato il ferito più grave in un ospedale del capoluogo siciliano. L’altro ferito è stato trasferito all’ospedale di Sciacca.