A San Leone va in scena il Boat Party (VIDEO)

E’ un’estate strana, ma caldo, sole e musica possiamo per fortuna ancora goderceli. Ecco perché a San Leone si celebra il Boat Party, un evento che si è tenuto questa domenica 25 luglio, dalle 12 alle 20 circa, al largo del Porticciolo turistico di San Leone. E’ un appuntamento decisamente inusuale, pensato semplicemente per ascoltare un po’ di musica con gli amici sul mare, anche se gli organizzatori lo hanno pubblicizzato come l’evento che ha lo scopo di promuovere attraverso il divertimento il rispetto e la pulizia del mare. In un periodo animato soprattutto dal dibattito sul Gree Pass, la massiccia celebrazione galleggiante, destinata a dividere ancora una volta l’opinione pubblica, ha attirato centinaia di diportisti. Come si vede dal video in tanti hanno voluto godersi una domenica di mare in modo a dir poco alternativo.