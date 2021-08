Tragico incidente, muore un uomo

Un 62enne Calogero Scrudato, licatese, è morto in un incidente stradale che, si è verificato a metà mattinata in Rettifilo Garibaldi, all’incrocio con la via Gela a Licata. L’uomo viaggiava alla guida di una Fiat Musa. Le condizioni sin da subito erano sembrate disperate. Immediato il trasferimento con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, però, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

I primi ad intervenire sul posto sono stati gli agenti della sezione Volanti del Commissariato di polizia di via Campobello, quindi, sono arrivati gli agenti della polizia Municipale che hanno eseguito i rilievi, per stabilire la dinamica dell’incidente. L’uomo potrebbe avere avuto un malore mentre si trovava alla guida.