La Sicilia resta Bianca, Cantone: “Danni provocati dal balletto dei colori”

“L’estate del 2021 purtroppo non sarà ricordata come quella della ripresa post pandemia. Continua, infatti, la scarsa presenza dei turisti stranieri, mentre gli italiani riprogrammano al ribasso, posticipano le scelte di vacanza e, quel che è peggio, tendono a disdire le prenotazioni, specie quando per giorni e giorni, dai media viene “giustamente” paventata la possibilità di un imminente e restrittivo “passaggio di colorazione” per la nostra Isola.”

E’ Carmelo Cantone, Consigliere Comunale di Forza Italia e Presidente della V Commissione Turismo al Comune di Agrigento, che traccia un primissimo bilancio dello stato dell’arte: “Apprendiamo con gioia che – nonostante le preannunciate variazioni di colore – la Sicilia è rimasta ancora con colorazione bianca. Registriamo però che le ipotesi di far diventare alcune Regioni gialle/arancioni e il fatto che si stia alzando l’allerta, sta spaventando le persone che preferiscono rinunciare alle vacanze. Già la partenza della stagione turistica non era stata tra le migliori per la ritardata abolizione del coprifuoco, che ha fatto perdere alle strutture turistiche tantissime prenotazioni nella fase iniziale; Ma ora si è innescata una ulteriore brusca frenata delle richieste, accompagnata da un’ondata di cancellazioni. Dopo un giugno flop, un discreto luglio ed un Ferragosto assolutamente soddisfacente – continua Cantone- aspettavamo settembre per consolidare il fatturato; adesso, con i continui dati che ripeto, “giustamente” vengono diffusi da tutti gli Organi di informazione, il timore dell’aumento della variante delta, sta provocando la perdita di circa un terzo delle prenotazioni. Riteniamo quindi utile rivolgere un accorato appello al Governo nazionale al fine dedicareresponsabilmente una particolare attenzione al nostro settore ed al contempo, in accordo con altre Associazioni Turistiche, chiediamo al Sindaco di Agrigento di cancellare per quest’anno, la Tassa di soggiorno; questa decisione adeguatamente pubblicizzata – conclude Cantone – oltre a rendere l’offerta turistica locale, ancora più appetibile, rappresenterebbe un segnale di fiducia ai nostri professionisti nel settore ricettivo.”