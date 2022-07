Tragico scontro, muore agrigentino

Un cinquantenne agrigentino è morto in un incidente stradale avvenuto ieri notte, poco prima dell’una, lungo l’A1, fra i caselli di Modena nord e Modena Sud, nella corsia in direzione Bologna, circa all’altezza di Saliceta San Giuliano.

A scontrarsi, per ragioni al vaglio della Polizia Stradale, una Fiat Punto condotta dall’agrigentino e un autoarticolato. Probabilmente l’impatto è avvenuto a seguito dello spostamento del mezzo pesante verso sinistra, in corrispondenza di un restringimento di carreggiata per lavori.

Lo scontro non ha purtroppo lasciato scampo al 50enne, che è deceduto sul colpo all’interno dell’abitacolo dell’utilitaria. Illeso invece il camionista. Sul posto insieme ai sanitari e al medico del 118 anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade.