“Cinema al chiostro”, benissimo la prima

Buona la prima, anzi benissimo, con il tutto esaurito alla prima serata del ciclo di proiezioni “Cinema al chiostro” nello spazio del Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo. Un successo che riconferma la scelta giusta di pensare al Museo come spazio vivo per l’attività culturale estiva, valorizzando uno degli angoli più belli dell’area della Valle dei Templi, con un cartellone che presto prevederà anche presentazioni di libri per un periodo che giungerà fino a settembre. La manifestazione è stata introdotta dal saluto istituzionale di Giuseppe Avenia, Dirigente Responsabile del Museo, che con entusiasmo ha sottolineato la condivisione di una formula che già la scorsa estate aveva prodotto un grande successo di pubblico, cui è seguito un intervento di Beniamino Biondi (foto), curatore della rassegna, che ha tracciato i contenuti culturali del cartellone anticipando le sue prossime iniziative ed eventi, con un doveroso ringraziamento al Direttore dell’Ente Parco, l’architetto Roberto Sciarratta, che anche quest’anno ha dato piena fiducia all’intero progetto, rimarcando lo spazio del chiostro come luogo ideale per una programmazione culturale ampia e diversificata, pensabile anche nei periodi di destagionalizzazione turistica. Ha vinto anche la scelta di uno dei film più divertenti, con un sottofondo di amarezza, di Pietro Germi, quel “Divorzio all’italiana” che è un ironico e godibilissimo ritratto della mentalità e delle pulsioni di una certa Sicilia di provincia, soprattutto prendendo di mira con un sarcasmo a volte feroce due situazioni di arretratezza legislativa dell’Italia dell’epoca: la mancanza di una legge sul divorzio e soprattutto l’anacronistico articolo 587 del codice penale che regolava il delitto d’onore. Un lungo applauso ha accompagnato la fine del film, con appuntamento al prossimo giovedì 21 luglio per la proiezione della pellicola “Segreti di stato” di Paolo Benvenuti.