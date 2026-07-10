Un ingegnere ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio lungo la statale 410 tra i territori di Naro e Canicattì. Lo scontro ha coinvolto un’auto Fiat Tipo e un furgone Renault Kangoo. L’impatto è stato devastante per il professionista alla guida della vettura. A perdere la vita Giuseppe Lumera 70 anni. Gli operatori sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo: non c’è stato nulla da fare. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri. Ferito il conducente del furgone, un 25enne canicattinese. È stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo. La prognosi è riservata. Al vaglio la dinamica dell’incidente. I militari dell’Arma di sono occupati dri rilievi per costruire i fatti e stabilire le responsabilità.

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