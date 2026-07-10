Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi sulla strada statale 32 “Ticinese”, nel territorio di Bellinzago Novarese, in provincia di Novara. A perdere la vita la dottoressa Stefania Onolfo, 51 anni, di Camastra, medico residente a Novara. La donna lavorava in Lombardia per l’Azienda socio sanitaria territoriale della Valle Olona, dove prestava servizio nella Cardiologia riabilitativa dell’ospedale di Somma Lombardo e al Pronto soccorso dell’ospedale di Gallarate. La conferma della sua identità è arrivata dalla stessa azienda sanitaria, che ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa della professionista.

In una nota, l’azienda sanitaria l’ha ricordata come una «professionista stimata e collega apprezzata», esprimendo «il più profondo cordoglio» e stringendosi attorno ai familiari. L’incidente si è verificato intorno alle 8 del mattino sulla strada statale 32, all’altezza del bivio per Oleggio, su un cavalcavia nel territorio di Bellinzago Novarese. Per cause ancora in corso di accertamento, il Suv Bmw guidato dalla dottoressa Onolfo si è scontrato frontalmente con un camion. L’impatto è stato violentissimo e, all’arrivo dei soccorritori del 118, per la 51enne non c’era ormai più nulla da fare. L’autista del mezzo pesante ha riportato soltanto ferite lievi.

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