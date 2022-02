Tragico scontro ambulanza e auto: tre morti

Tre persone sono morte nello scontro frontale tra un’ambulanza e un’autovettura avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 626, in prossimità dello svincolo di Butera (Caltanissetta), a pochi chilometri dal territorio di Licata. A perdere la vita sono stati il paziente che era nell’ambulanza dell’Asp nissena, e stava per essere trasportato dall’ospedale “Vittorio Sant’Elia” di Caltanissetta, al presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele” di Gela, l’autista del mezzo di soccorso, e la persona che era alla guida nell’auto. Un medico è stato condotto in codice rosso per un trauma al torace all’ospedale di Gela. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarre dai rottami morti e feriti. Ancora poca chiara la dinamica dei fatti. Gli agenti della polizia Stradale di Gela hanno effettuato i rilievi.