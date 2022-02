Lunghe file ai distributori, poi lo stop ai blocchi degli autotrasportatori

Dopo una giornata infernale con lunghe file di automobilisti in coda per il pieno di benzina ai distributori di carburante, e l’assalto ai supermercati per fare la scorta di alimenti, è stato deciso uno stop della protesta e la revoca dei presidi degli autotrasportatori. E’ stato deciso di costituire un tavolo permanente alla Regione Siciliana, con la partecipazione dei grandi e piccoli autotrasportatori e della committenza.

A trovare un primo accordo la Regione Siciliana, con l’assessorato ai Trasporti, le organizzazioni sindacali, e i grandi gruppi della Grande distribuzione organizzata. Le aziende si sono impegnate, alla ripresa delle consegne, ad aumentare il pagamento del lavoro agli trasportatori che, con la Regione, saranno presenti al tavolo che sarà aperto dal governo a Roma.

In mattinata nella nostra provincia una lunga colonna di tir ha rallentato il traffico sulla strada statale 640, nel tratto compreso tra Canicattì e la rotonda Giunone.