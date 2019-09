Tragico schianto sulla statale, muore ragazzo

Un altro tragico incidente stradale e’ avvenuto sulle strade agrigentine. Teatro del fatto la strada statale 189, precisamente al km. 50 +400, all’altezza della stazione ferroviaria di Comitini. A perdere la vita Alfonso Taglialavoro 24 anni, di Agrigento.

Si trovava alla guida della sua auto, una Volkswagen Golf che si è ribaltata.

La richiesta di intervento ai soccorritori e’ pervenuta alle 6 del mattino. Sul posto il personale medico del 118 e i carabinieri della Compagnia di Canicattì. Per il giovane non c’è stato nulla da fare. Secondo i primi accertamenti aveva riaccompagnato a casa la fidanzata a Casteltermini, e stava per rincasare.