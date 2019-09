Franco Miccichè candidato sindaco di Agrigento? Mercoledì l’annuncio ufficiale

Un ex assessore della giunta Firetto candidato a sindaco? Ancora tre giorni e ci sarà l’annuncio ufficiale. Franco Miccichè ha già deciso ma si riserva di motivare la decisione mercoledì, al massimo giovedì. Il medico di Agrigento con incarico dirigente SIAV presso il Presidio di Porto Empedocle, incontrerà la stampa per rompere gli indugi. Una decisione come lui stesso ammette, maturata grazie agli attestati di stima che ha ricevuto in questi mesi, quando tanti suoi concittadini lo fermavano per strada chiedendogli un impegno in prima persona. La notizia della sua candidatura era già nell’aria da diverse settimane ed il suo nome circolava con insistenza non solo negli ambienti politici ma anche tra la gente. C’è attesa quindi per conoscere i dettagli della sua scelta. Ma non ditegli che è il candidato sindaco del vicepresidente vicario della regione siciliana Roberto Di Mauro, perché a chi gli sta vicino ha già detto, che sarà il candidato sindaco della città. Un concorrente difficile per l’attuale Sindaco Calogero Firetto che lo ha avuto in giunta come assessore alle Polizia municipale, alla Sanità, alla Tutela degli animali, Commercio, Artigianato ed Attività produttive per i primi tre anni di mandato. Un incarico che ha permesso a Miccichè non solo di farsi conoscere ma anche di distinguersi per la sua disponibilità e generosità. Quando la Polizia Municipale non aveva soldi per le divise, mise mano al portafoglio personale per acquistare delle polo personalizzate. Quando l’austerità non permetteva al comune di addobbare il centro cittadino, acquistò un abete altro 10 metri e lo posizionò in piazza Marconi. Gli fu detto che l’albero era un pò spoglio così comperò luci per adornarlo. Un’attività che fu fatta anche quando non era più assessore.