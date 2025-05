Una 19enne di Licata è morta questa notte, in un incidente stradale avvenuto sulla statale 115 in contrada “Canticaglione”, vicino al resort Serenusa Village, non lontano dall’abitato licatese. A scontrarsi sono state due auto. La ragazza, che viaggiava a bordo di una Smart insieme al fidanzato, ha riportato ferite gravissime. Trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela è deceduta poco più tardi. Vani i tentativi dei medici di rianimarla.

Il fidanzato, un 20enne originario di Gela, è in gravi condizioni ed è stato portato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ma sarà trasferito al Trauma center di Villa Sofia a Palermo. Sull’altra auto viaggiava un uomo che ha riportato traumi sparsi sul corpo ma non è in pericolo di vita. I carabinieri della Compagnia di Licata stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp