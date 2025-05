Agrigento, Cagnardi pronto al ritorno: si punta alla Serie A2

La Fortitudo Agrigento è pronta a cambiare guida tecnica: Devis Cagnardi è vicino al suo terzo ritorno in Sicilia sulla panchina della Moncada, dopo le esperienze nelle stagioni 2019/2020 e 2022/2023 in Serie A2. Allenatore di esperienza, Cagnardi ha guidato anche la storica Pallacanestro Cantù in Serie A, e il suo nome rappresenta una garanzia di ambizione. Il possibile ingaggio dell’ex coach biancazzurro segnerebbe una svolta per il club agrigentino, che punta dichiaratamente a tornare in Serie A2 entro il biennio. La stagione appena conclusa, sotto la guida del livornese Daniele Quilici, è stata un anno di assestamento, vissuto tra alti e bassi, con i playoff sfumati nella fase finale. Quilici ha ancora un contratto biennale in essere, ma la dirigenza valuta con attenzione l’opportunità di ripartire da un profilo già noto e apprezzato come quello di Cagnardi. Nelle ultime settimane, su Cagnardi si erano mossi anche club di A2.

🧠 Coach Daniele Quilici – 6 – Stagione complessa, chiusa troppo presto. Ha lavorato su un gruppo giovane, ma la squadra è arrivata impreparata al play-in. Idee valide, ma non sempre supportate da scelte coerenti e da una gestione solida nei momenti caldi.

