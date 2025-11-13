Ancora un tragico incidente stradale in provincia di Agrigento. Un uomo è morto, questa mattina, lungo la strada statale 115, in località “Giardinallo”, nei pressi del bivio per la località balneare di Seccagrande a Ribera. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una moto e un camion. A perdere la vita un quarantenne riberese, Stefano Bruccoleri, alla guida del mezzo a due ruote.
Sul posto oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Come comunicato da Anas temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 115 “Sud-Occidentale Sicula” al km 141,900.
