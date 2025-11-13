Venerdì 14 novembre 2025, alle ore 18, presso il Seminario arcivescovile di Agrigento, si terrà il convegno “L’eroicità del Venerabile Salvo D’Acquisto Vice Brigadiere dei Carabinieri” promosso dal Comando provinciale Carabinieri d’intesa con la Diocesi di Agrigento e il Servizio spirituale della Legione Carabinieri “Sicilia” di Palermo, con il patrocinio del locale Parco Archeologico.

L’evento, finalizzato a promuovere i valori di altruismo, coraggio e spirito di servizio incarnati dalla figura del Decorato, sarà introdotto dal comandante provinciale, col. Nicola De Tullio, con i contributi storici del prof. Enzo Di Natali e del Cappellano militare del Comando Legione Carabinieri “Sicilia”, don Salvatore Falzone e le riflessioni conclusive dell’Arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano.

Gli interventi, moderati dal giornalista Salvatore Fucà, saranno arricchiti dal contributo artistico della poetessa Giuseppina Mira che presenterà la composizione “A Salvo D’Acquisto” e dall’intervento del maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri Mauro D’Acquisto, pronipote del Venerabile.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp