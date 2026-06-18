Incidente mortale in contrada Serralunga, nei pressi del fiume Magazzolo nella parte bassa di Ribera. Un camion, per cause in fase di accertamento, è uscito fuori strada e si è ribaltato su una fiancata. Il conducente, un agricoltore di 62 anni, Giuseppe Caternicchia, nel tentativo di uscire dal mezzo in caduta, è rimasto incastrato tra lo sportello e il mezzo.

L’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale di Ribera. I militari dell’Arma della Tenenza di Ribera hanno raccolto alcune testimonianze da parte di chi ha assistito all’incidente. Racconti che serviranno a ricostruire la dinamica dei fatti.

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