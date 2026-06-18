“Agrigento ha oggi l’opportunità di diventare un laboratorio di innovazione sociale, sostenibilità ambientale e partecipazione civica. In una fase storica in cui la transizione energetica rappresenta una leva decisiva per lo sviluppo dei territori, chiediamo all’Amministrazione comunale di promuovere con determinazione la nascita e la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) e delle Cooperative di Comunità”. Lo scrive in una nota il coordinatore di Legacoop Sicilia Occidentale, Domenico Pistone che lancia un appello al sindaco Michele Sodano.

“Le Cer possono rappresentare uno strumento concreto per ridurre i costi energetici di famiglie, imprese e associazioni, contrastare la povertà energetica e generare benefici economici da reinvestire nei quartieri e nelle periferie della città – continua Pistone -. Allo stesso tempo, favoriscono una cultura della sostenibilità e della partecipazione, rendendo i cittadini protagonisti della transizione ecologica. Le Cooperative di Comunità possono invece diventare il motore di una nuova stagione di rigenerazione urbana e sociale, contrastando lo spopolamento e creando opportunità di lavoro qualificato per i giovani”.

“Attraverso questi strumenti – si legge ancora – è possibile restituire funzione e valore a tante opere pubbliche abbandonate, vere e proprie ‘cattedrali nel deserto’, trasformandole in luoghi di aggregazione, cultura, servizi e innovazione. Pensiamo, in particolare, al Parco dell’Addolorata, che potrebbe diventare un simbolo di rinascita civica e ambientale, gestito in forma partecipata dalla comunità e capace di generare nuove opportunità sociali, culturali ed economiche per Agrigento”.

“Per queste ragioni – conclude Pistone – rivolgiamo un appello al Sindaco affinché il Comune avvii un percorso condiviso con il mondo della cooperazione, del terzo settore, delle imprese e dei cittadini, finalizzato alla costruzione di una rete di Comunità Energetiche Rinnovabili e Cooperative di Comunità. È una sfida che riguarda il futuro della città: rendere Agrigento più sostenibile, inclusiva, attrattiva e capace di offrire ai giovani il diritto di restare e costruire qui il proprio futuro”.

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