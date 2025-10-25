Un ragazzo è morto in un incidente stradale che si è verificato, questa mattina, sulla strada provinciale 67, San Michele che da Licata porta alla località balneare della Mollarella. A perdere la vita un ventottenne di Gela che si trovava a bordo di una moto Ducati R6, quando per cause in corso di accertamento, si sarebbe schiantato contro un autobotte. Sul luogo l’ambulanza ed è atterrato anche un elisoccorso. A nulla sono valsi i tentativi del personale sanitario di rianimarlo. I poliziotti del Commissariato di Licata e i loro colleghi della polizia Stradale si sono occupati dei rilievi.

