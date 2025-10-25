Fine ottobre e fine novembre con tanta bella musica ad Agrigento e provincia. Tornano nell’Agrigentino i Cugini di campagna, protagonisti della 26esima edizione della Festa dell’olio a Lucca Sicula. Il concerto è in programma sabato 25 ottobre in piazza Vittorio Emanuele. L’evento è promosso dal Comune di Lucca Sicula con il sostegno della Regione siciliana – Assessorato delle Attività produttive e organizzato dalle società Futuris e Record.

Due grandi eventi il 29 novembre prossimo. Marco Masini porterà al Palaforum Bellavia dello Sport Village – la versione invernale della Live Arena – una tappa del tour “Ci vorrebbe (ancora) il mare”. L’artista sul palco proporrà i suoi brani più celebri da “Ci vorrebbe il mare” a “T’innamorerai”, da “Vaffanculo” a “L’uomo volante”.

La stessa sera al teatro Pirandello di Agrigento andrà in scena lo show “My name is Michael”, omaggio a Michael Jackson con replica il giorno successivo. Una produzione firmata dai creatori di “Freddie – The show must go on”. Lo spettacolo ripercorre la vita e la musica del cantautore, ballerino, coreografo, compositore, imprenditore, produttore discografico e filantropo statunitense, dai primi anni Settanta fino ai successi che hanno segnato la storia del pop mondiale.

