Un fisioterapista di 46 anni, Filippo La Bella, sposato e padre di due bambini, è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in via Filippo Villa a Racalmuto. Per cause ancora in fase di accertamento l’uomo in sella ad una moto Ducati ha impattato contro un albero. Nell’urto, violento, il casco che indossava si sarebbe rotto. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare nonostante i medici hanno provato di tutto per salvargli la vita. Nel vicino campo di calcio del paese è atterrato anche l’elisoccorso per l’eventuale trasferimento in una struttura sanitaria, poi ripartito vuoto. Sul posto, per i rilievi di rito, i carabinieri della Stazione cittadina e gli agenti della polizia municipale.