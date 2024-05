Incidente stradale lungo la statale 115, all’altezza del bivio per Realmonte, l’ennesimo che si verifica in questo tratto. Coinvolta un’auto storica partecipante all’edizione 2024 del Giro di Sicilia che proprio oggi ha fatto tappa nell’Agrigentino. A parte il grosso spavento, anche a causa del violento impatto con un autocarro, non vi sarebbero feriti. La vettura storica ha riportato danni importanti.