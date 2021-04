Tragico incidente, si schianta con la moto: morto giovane

Tragico incidente stradale, nel pomeriggio, in pieno centro a Ribera. A perdere la vita è stato un motociclista riberese Filippo Campanella, di 25 anni. Lo schianto è avvenuto in via Monte Cervino, l’arteria che costeggia la Chiesa di San Francesco d’Assisi, nei pressi delle case popolari in ricostruzione di Largo Martiri di via Fani.

I carabinieri hanno accertato che il sinistro stradale si è verificato in maniera del tutto autonoma. Il giovane, che indossava il casco di protezione, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, andando a sbattere tra una auto posteggiata, il marciapiede, e la ringhiera. Il decesso è avvento sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi del personale medico del 118 di strapparlo alla morte.