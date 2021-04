Primo giorno di open weekend, somministrate 1.012 dosi AstraZeneca nell’agrigentino

Sono state 1.012 le somministrazioni di vaccino Astrazeneca avvenute nel primo giorno di “open weekend” in provincia di Agrigento. L’iniziativa è stata voluta dal governo Musumeci per accelerare la campagna di vaccinazione contro il Covid coinvolgendo, in questo fine settimana, i cittadini dai 60 ai 79 anni, anche senza prenotazione. 7.713 (più del triplo di giovedì) il dato registrato nell’intera Sicilia aggiornato alle 17.30. “Sono contento che i siciliani – commenta il presidente della Regione – abbiano compreso l’importanza della vaccinazione, unica concreta opportunità per venire fuori, il prima possibile, da questa maledetta pandemia. Ci auguriamo che anche sabato e domenica ci sia una massiccia adesione. Un ringraziamento al personale sanitario e amministrativo e ai volontari della Protezione civile per l’impegno profuso nella riuscita dell’iniziativa”. Nell’agrigentino, gli interessati potranno presentarsi per ricevere il vaccino AstraZeneca, senza prenotazione, anche sabato e domenica dalle ore 8.00 alle 22.00 nel centro vaccinale del palacongressi di Agrigento oppure, dalle 8.00 alle 20.00, in una delle seguenti strutture: presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento, “Giovanni Paolo II” di Sciacca, “San Giacomo D’Altopasso” di Licata, “Fratelli Parlapiano” di Ribera, “Barone Lombardo” di Canicattì, PTA di Bivona, PTE di Cammarata, PTA di Canicattì, PTA di Licata, PTA di Sciacca.