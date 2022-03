Tragico incidente autonomo, muore poliziotto motociclista

Un agente della polizia Stradale, di 35 anni, è morto questa mattina a causa di un incidente stradale. La vittima, secondo le prime informazioni, era alla guida di una motocicletta, e per cause ancora in fase di accertamento, dopo avere perso il controllo del mezzo, è finito contro un cordolo in cemento. Il tragico sinistro si è verificato sulla strada statale 115 al bivio Vincenzella, a ridosso della cementeria. Sul posto un’ambulanza del 118, e i carabinieri della Compagnia di Agrigento. Vani si sono rivelati i tentativi del personale medico di strapparlo alla morte. Dalle prime ricostruzioni l’incidente sarebbe stato autonomo.