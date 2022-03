L’ Empedocle in delegazione a New York

Il Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento, diretto dal dirigente scolastico, Marika Helga Gatto, in collaborazione con la United Network e grazie al sostegno del Ministero dell’Istruzione e all’appoggio dal DGC delle Nazioni Unite, consentirà ad una delegazione di giovani talenti, attraverso la metodologia del “Role Playing”, la possibilità di vivere un’emozionante esperienza a New York. Il progetto di simulazione all’ONU, permetterà agli studenti di confrontarsi con alcuni ambasciatori delle Nazioni Unite e cooperare in lingua inglese con coetanei provenienti dal resto del mondo. Gli studenti, coordinati dalla docente Maria Rita Di Natale, referente del progetto, da uno staff proveniente dall’Harvard University, rappresenteranno un Paese straniero e lavoreranno in Commissioni specializzate nell’analisi di specifiche situazioni. Il progetto “Dai classici alla carriera diplomatica” offrirà infatti la possibilità di discutere di problemi internazionali che affliggono, oggi più che mai, i Paesi del Mondo.