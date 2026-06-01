Dall’1 gennaio al 31 maggio del 2026 sulle strade italiane sono morti 175 pedoni, il 19% in più rispetto ai 147 dello stesso periodo dell’anno scorso. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento del report Asaps-Sapidata.

Dei 175 pedoni morti (115 maschi e 60 femmine), ben 85 avevano più di 65 anni, poco meno della metà del totale, sei su 10 nell’ultima settimana. I decessi sono stati 47 a gennaio, 29 a febbraio, 40 a marzo, 27 ad aprile e 32 a maggio.

A livello regionale, in Sicilia, si sono registrati 11 morti, uno dei quali ad Agrigento. Sempre quest’anno, gli investimenti mortali sulle strisce pedonali in tutta Italia sono stati 83 su 175, il 48,5%.

Diciassette gli episodi di pirateria stradale, con il conducente fuggito senza prestare soccorso.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp