Domani, 2 Giugno, in occasione della Festa della Repubblica, per decisione dell’Assessorato regionale dei beni culturali, tutti i luoghi della cultura, parchi e musei, gestiti dalla Regione Siciliana saranno ad accesso gratuito. Cittadini, visitatori e turisti hanno l’opportunità di conoscere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e archeologico dell’Isola.

Tra le mete più rappresentative figurano la Valle dei Templi di Agrigento, i parchi archeologici di Segesta, Selinunte, Siracusa, Naxos-Taormina, Tindari, Morgantina e Villa Romana del Casale, Himera, Solunto e Iato, oltre ai numerosi musei regionali distribuiti sul territorio, tra cui la Galleria Regionale di Palazzo Abatellis e il Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” di Palermo, la Galleria Regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa, il Museo Regionale “Agostino Pepoli” di Trapani e il Museo Interdisciplinare Regionale di Messina.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle giornate a ingresso gratuito previste dalla Regione Siciliana in occasione delle principali festività nazionali e rappresenta un’occasione per promuovere una partecipazione culturale più ampia, favorendo la conoscenza dei luoghi della memoria e del patrimonio identitario dell’Isola.

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