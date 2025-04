Non ce l’ha fatta il motociclista quarantottenne, Angelo Sanfilippo, di Canicattì, residente a Naro, che, nel primo pomeriggio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la statale 410 dir, fra Naro e Canicattì. A scontrarsi sono state una Fiat Punto e la motocicletta guidata dal quarantottenne. Subito il quadro clinico del centauro è apparso gravissimo, tant’è che è intervenuto l’elisoccorso del 118, che ha subito trasportato il ferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. È stato ricoverato in Rianimazione, ma poco dopo il suo cuore ha cessato di battere. Lievemente feriti i quattro occupanti dell’utilitaria. I carabinieri si stanno occupando della ricostruzione del tragico sinistro. Leggi anche: Incidente stradale sulla statale 410: moto contro auto, un ferito grave

