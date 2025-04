Albano Chiarastella da leggenda: domenica la numero 400 con la maglia della Fortitudo

Domenica sarà una giornata speciale per la Fortitudo Moncada Agrigento e per tutti i suoi tifosi. Al PalaMoncada, infatti, andrà in scena un traguardo che profuma di storia e appartenenza: Albano Chiarastella raggiungerà la sua presenza numero 400 con la maglia biancazzurra.

Dodici stagioni, una carriera vissuta praticamente tutta con gli stessi colori addosso, e un legame ormai indissolubile con la città e la squadra. Chiarastella è molto più di un capitano: è un simbolo, un punto di riferimento, un uomo che ha attraversato generazioni di compagni e avversari restando sempre lo stesso, per spirito e dedizione.

La Fortitudo arriva a questo appuntamento dopo la sconfitta di Omegna che ha complicato la corsa ai playoff. La squadra agrigentina rimane nel gruppo che si giocherà l’accesso agli spareggi tramite il play-in: le migliori due classificate otterranno i pass come settima e ottava, andando ad aggiungersi alle sei già qualificate di diritto.

Il finale di stagione si preannuncia combattuto, ma domenica i riflettori saranno puntati soprattutto sul numero 6 biancazzurro. Un record che vale una standing ovation. E conoscendo Chiarastella, la sensazione è che queste possano non essere le ultime cifre tonde.

Appuntamento alle ore 18 al PalaMoncada, per vivere insieme un momento destinato a restare negli annali del basket agrigentino.

