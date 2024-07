Un bambino è rimasto ferito dai fuochi di artificio sparati in occasione della festa della Madonna del Carmine a Canicattì. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, nel tardo pomeriggio di ieri, il piccolo è rimasto ferito e alcuni passanti, vedendo la scena, hanno allertato immediatamente il 112.

Sul posto sono giunti i poliziotti del Commissariato di Canicattì che hanno soccorso il bambino che aveva bruciature superficiali alle mani. I fuochi d’artificio, causa delle ustioni, sono stati trovati dentro ad un magazzino. Gli agenti sono risaliti al proprietario e, dalle prime indagini, è emerso che il materiale esplodente era stato stipato dentro al magazzino senza alcuna autorizzazione.

Un trentottenne è stato denunciato. Sono in corso indagini per capire come mai l’uomo non avesse chiesto autorizzazione e se l’uomo avesse acquistato il materiale per rivenderlo abusivamente.