I vigili del fuoco uniti per 60 secondi. Alle 12 di oggi, il Corpo nazionale ha osservato un minuto di silenzio nel ricordo di Giuseppe Martino e Nicola Lasalata, i due vigili morti in servizio a Nova Siri, nel materano, durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione e nel tentativo di salvare una famiglia la cui abitazione era minacciata dalle fiamme. Minuto di silenzio anche ad Agrigento, al Comando provinciale di Villaseta, dove i vigili del fuoco si sono fermati un minuto per ricordare i loro colleghi deceduti in servizio.