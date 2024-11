Tragedia nella piccola cittadina di Santa Elisabetta. Un 68enne, ex bidello in pensione, ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è caduto dal balcone mentre lavorava in un edificio in fase di costruzione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasferito il sabettese all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è deceduto durante la notte. I carabinieri della stazione di Santa Elisabetta, coordinati dalla Compagnia dei carabinieri di Canicattì, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

