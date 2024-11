Un malvivente solitario, armato di coltello, ha minacciato i titolari del minimarket di via Cacici a Licata. Si è fatto consegnare quanto c’era in cassa, pare poche centinaia di euro. Quindi è scappato, cercando di far perdere le proprie tracce. Una fuga che però non è durata a lungo perché i poliziotti del Commissariato di Licata sono riusciti a individuarlo. E’ stato fermato e portato in Commissariato.

