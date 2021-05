Tragedia nell’Agrigentinio: si ribalta con il trattore e muore

Si ribalta il trattore e muore. La tragedia si è consumata nelle campagne, tra Montaperto e Montallegro. Vittima dell’incidente un 68enne, Gaetano Bonanno, un insegnante in pensione del posto . Avrebbe perso il controllo del trattore, che stava guidando, ed è rimasto schiacciato dallo stesso. Per lui non c’è stato nulla da fare. E’ successo in contrada “San Giorgio”.

Quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri, e il personale medico di un’ambulanza del 118, l’uomo era agonizzante, ma tutti i tentativi di rianimalo e tenerlo in vita, sono risultati vani. Il medico legale ha dichiarato l’avvenuto decesso. I militari dell’Arma si sono occupati degli accertamenti del caso.