Tragedia nella notte di Ferragosto a Licata. Un 55enne di Campobello di Licata è morto, pare per annegamento, nella spiaggia della Playa in prossimità della statale 115 per Gela, appena fuori il centro abitato di Licata. Sull’episodio indagano gli agenti del Commissariato cittadino che, non appena è scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto.

Insieme a loro sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. I medici hanno fatto tutto il possibile per strapparlo alla morte, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano.

I poliziotti hanno avviato gli accertamenti per capire se il cinquantacinquenne è stato colto da malore mentre si trovava in acqua oppure se si è trattato di un caso di annegamento. I primi a soccorrere l’uomo, ed a dare l’allarme, sono stati i bagnini di un lido della zona ed alcuni bagnanti.