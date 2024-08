Un incendio ha danneggiato l’autovettura di un autista cinquantenne. E’ accaduto, l’altra sera, nell’abitato di Campobello di Licata. Le fiamme hanno avvolto una Mercedes classe E, che si trovava parcheggiata in via Siracusa, a pochi passi dall’abitazione del proprietario. Il danno non è stato quantificato ma comunque, non coperto da assicurazione.

I vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, subito accorsi, hanno completato l’opera di spegnimento delle fiamme, già quasi domate con mezzi di fortuna dallo stesso proprietario. Da lì a poco sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Licata.

Nel corso del sopralluogo pompieri e militari dell’Arma, non hanno trovato tracce di liquido infiammabile come benzina o gasolio, né bottigliette o altri inneschi per ricondurre l’incendio ad un attentato incendiario. Sono in corso indagini, e fino a quando non ci saranno certezze, tutte le ipotesi investigative restano valide.